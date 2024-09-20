Обвинувачена використовувала автоматизовану систему для поповнення через термінал своєї банківської картки

Начальницю поштового відділення на Прикарпатті підозрюють у привласненні чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану та несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі. За поповнення кредитної картки привласненими 128 тис. грн їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 20 вересня, обвинувачена, маючи доступ до автоматизованої системи «Укрпошти», у 2023 році незаконно заволоділа її грошима, які використала на власні потреби.

«Вона систематично використовувала автоматизовану систему для поповнення через термінал своєї банківської картки безготівковими коштами. Таким чином начальниця поштового відділення заволоділа понад 128 тис. грн, більшість з яких переказала для погашення кредитної заборгованості», – інформують у прокуратурі.

Під час розслідування керівниця поштового відділення повністю відшкодувала завдані збитки. Справу передали в суд. За заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, посадовиці загрожує до 8 років ув’язнення.