На тілі Ірини Ноздровської поліція знайшла ДНК підозрюваного у вбивстві

На потерпілій були виявлені частинки ДНК, які належать підозрюваному

Експертиза виявила на тілі правозахисниці Ірини Ноздровської частинки ДНК, що належать підозрюваному у її вбивстві Юрію Россошанському. Про це в середу, 10 січня, заявив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін під час брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.



«Результати проведення експертизи ДНК: на потерпілій були виявлені частинки, які належать підозрюваному», - сказав Аброськін.



Як інформував ZAXID.NET, 9 січня суд ухвалив рішення заарештувати Юрія Россошанського на два місяці без права внесення застави.

Водночас, адвокат дочки Ірини Ноздровської Олександр Панченко заявив, що сумнівається у вині Россошанського, оскільки не бачив детального звіту судмедекспертизи.



Як повідомлялося, 1 січня під Києвом знайшли мертвою раніше зниклу правозахисницю Ірину Ноздровську. Жінка вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Згодом стало відомо, що поліція затримала імовірного вбивцю юристки. Ним виявився Юрій Россошанський, який є батьком Дмитра Россошанського.