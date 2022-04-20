Росіяни втягують у ведення бойових дій підлітків із тимчасово окупованих територій України. Внаслідок таких дій один неповнолітній вже загинув. Про це у середу, 20 квітня, з посиланням на партнерські правозахисні організації, які працюють в ОРДЛО, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Під час виконання бойових завдань окупантів загинув випускник військово-патріотичного клубу «Юність Новоросії» Патріотичної асоціації Донбасу – Андрій «Цербер». 15 квітня відбулося прощання та похорон хлопця», – написала на своїй сторінці у Facebook Денісова. Також вона опублікувала фото хлопця.

Денісова опублікувала фото хлопця

Вона також розповіла, що військово-патріотичний клуб «Юність Новоросії» знаходиться у м. Молодогвардійськ Краснодонського району Луганської області. Був утворений 2 листопада 2014 року. Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за такими напрямками: стройова та фізична підготовка, медицина, історія та тактика. Учасниками клубу є понад 90 дітей. Більшість із них – діти-сироти та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Голова організації – Олексій Селіванов, який на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює так зване «Енергодарське міжрайонне управління міліції».

За словами Денісової, пропагуючи вступ до армії цивільного населення тимчасово окупованих територій РФ грубо порушує закони та звичаї війни, які передбачені Женевською конвенцією 1949 року, а також Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.

Зазначимо, що росіяни готують примусову мобілізацію на окупованому Запоріжжі та Херсонщині.