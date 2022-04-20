ФСБ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту

Військове керівництво держави-терориста Росії хоче провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Для цього там планують провести псевдореферендуми, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Після проведення псевдореферендуму ФСБ РФ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій Збройних сил України під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців, кажуть у розвідці.

Там нагадують, що для проведення «референдумів» завчасно збирають особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій — начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат.

У дні «голосування» співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

«Усе це робитимуть для того, аби знищити представників українського етносу, провести пропагандистські заходи з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що «звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами», – повідомили у розвідці.