Зараз дорожники ремонтують останні 15 км траси від Бережан до межі області

Під час ремонту траси М-30 Стрий-Ізварине поблизу Бережан на Тернопільщині встановлять автоматизовану систему зважування вантажівок. Зараз там розпочали ремонт останніх 15 км дороги до межі області, під час якого й встановлять зважувальний комплекс.

Спеціальні датчики для фіксації ваги вантажівок вмонтують у верхній шар асфальту. На стовпах поставлять лазери для вимірювання габаритів та камери для зчитування номерних знаків, а спеціальний радар визначатиме швидкість вантажівки.

«Цей комплекс проводитиме автоматичне зважування великогабаритного транспорту. Ваги на дорозі – це цілодобовий контроль руху, автоматична фіксація порушень і мінімальний вплив людського фактора. Система WiM дозволяє отримувати комплексну інформацію про інтенсивність руху для планування ремонтно-будівельних робіт і розрахунку потенційних витрат», – йдеться в повідомленні Служби автодоріг в Тернопільській області.

Система WiM зможе визначити перевантаження, не зупиняючи автомобіль. Усі данні, зібрані системою, передаються на сервер «Укравтодору». Зараз на дорогах України встановлено 50 таких комплексів, втім на Тернопільщині це буде перша така система.