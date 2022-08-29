Збитки поки ще підраховують, але, судячи з фотографій, автомобіль вигорів ущент

Біля Рівного на трасі «Київ-Чоп» вщент згорів мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. За попередньою інформацією, пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Внаслідок займання постраждалих немає.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 17:00 у неділю, 28 серпня. Йшлось про те, що на об'їзній біля рівненського зоопарку виникло займання в автомобілі.

«На місце виклику було направлено чергове відділення бійців третьої пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС. Прибувши на місце виклику рятувальники побачили повністю охоплений вогнем автомобіль марки Mercedes-Benz Vito», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Рівненщини.

Рятувальники загасили полум'я, втім, воно встигло знищити автомобіль. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Попередньою причиною виникнення пожежі в ДСНС називають коротке замикання електромережі.