Водій вантажівки в ДТП не постраждав

На дорозі «Тернопіль – Львів» перекинулася фура. ДТП трапилося на перехресті з дорогою, яка примикає з об'їзної Тернополя зі сторони села Біла, не доїжджаючи до повороту на село Довжанка. Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільщини.

«Водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив перекидання вантажівки на проїжджу частину. Через автопригоду рух транспорту ускладнено», – заявили в патрульній поліції області.

Прес-секретарка патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська повідомила ZAXID.NET, що водій, на щастя, не постраждав. Механічні ушкодження не отримав вантажний автомобіль. Рух дорогою ускладнений. Через те, що фура перекрила дві смуги траси, утворився кількакілометровий корок як зі сторони Тернополя, так і зі сторони Львова. Наразі патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, транспорт рухається по одній смузі.

На кермувальника патрульні клали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).