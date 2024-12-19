Аварія сталась 19 грудня на трасі Львів – Тернопіль біля села Струтин Золочівського району

У четвер, 19 грудня, на трасі біля Золочева на Львівщині трапилась смертельна ДТП за участі легковика Nissan Juke та вантажівки. Унаслідок аварії двоє людей загинули, їхні тіла з пошкодженого авто вирізали рятувальники.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, аварія сталась 19 грудня приблизно о 15:00 на трасі Львів – Тернопіль біля села Струтин Золочівського району. Унаслідок зіткнення легкового автомобіля Nissan Juke і вантажівки MAN людей затисло у пошкодженому легковику.

На момент прибуття рятувальників у салоні автомобіля Nissan Juke перебували двоє загиблих: 67-річний водій та пасажирка, дані якої встановлюють правоохоронці. Рятувальники деблокували деформовані конструкції автомобіля та вивільнили тіла загиблих. Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.