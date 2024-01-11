ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп біля Стрия

На трасі Київ – Чоп біля Стрия трапилась ДТП із потерпілими. Внаслідок цього трасу перекрили для вантажівок, а для легковиків поліція забезпечила реверсний рух.

Як повідомили у патрульній поліції, ДТП трапилась вранці в четвер, 11 січня в Добрянах на 612-му кілометрі траси Київ – Чоп. Судячи з опублікованої поліцією фото, на автодорозі зіткнувся автобус та мікроавтобус, є потерпілі.

«Рух у обох напрямках перекритий для вантажних автомобілів. Для легкових – поліцейські забезпечили реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Водіїв просять врахувати ситуацію на дорогах та, за можливості, уникати ділянки ДТП.