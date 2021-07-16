На трасі Київ — Одеса стався масштабний зсув ґрунту
Наразі одна зі смуг траси на аварійній ділянці перекрита
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У Одеськый обл. внаслідок зсуву відбулася деформація дорожнього покриття на трасі Київ — Одеса
В районі села Троїцьке на Одещині стався масштабний зсув ґрунту на 337 кілометрі траси Київ — Одеса.
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Внаслідок зсуву відбулася деформація дорожнього покриття.
У Службі автомобільних доріг повідомили, що причиною зсуву стали затяжні дощі.
Наразі одна зі смуг траси на аварійній ділянці перекрита. Дорожні служби вже приступили до ремонтних робіт.
Як повідомляв ZAXID.NET, 15 липня у гірській частині траси Київ – Чоп селевий потік зійшов на проїжджу частину, через що рух ділянкою дороги був тимчасово ускладнений.
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