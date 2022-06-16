Вогонь практично повністю знищив передню частину вантажівки

На Рівненщині неподалік міста Здолбунів згоріла вантажівка MAN, яка перевозила гранульовану тирсу. Більшу частину вантажу вдалось врятувати, однак кабіна фури повністю вигоріла. Що саме спричинило займання, наразі невідомо.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини, інцидент стався близько 15:00 у середу, 15 червня. На трасі «Київ–Чоп», неподалік міста Здолбунів, загорівся вантажний автомобіль MAN.

«По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплено передню частину вантажного автомобіля марки MAN. На гасіння було подано вогнегасні речовини. Пожежу ліквідували», – йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Надзвичайники врятували більшу частину гранульованої тирси, яку перевозила фура. Натомість вогонь практично вщент знищив кабіну вантажівки.

Наразі причини займання невідомі, їх повинні встановити згодом. Розмір збитків також встановлюється.