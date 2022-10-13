Рятяувальники загасили полум'я, однак на той момент вогонь встиг знищити автомобіль

Неподалік Рівного на трасі згорів легковий автомобіль Honda Civic. Наразі причини займання невідомі, їх встановлюють спеціалісти. Внаслідок пожежі автомобіль практично повністю вигорів.

Повідомлення про пожежу на трасі «Київ-Чоп» надійшло до рятувальників близько 21:00 у середу, 12 жовтня. Водій повідомив, що неподалік селища Квасилів Рівненського району горить автомобіль.

«На місце виклику було направлено чергове відділення бійців третьої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС та місцевої пожежної команди села Корнин. На гасіння було подано вогнегасячі речовини. Пожежу швидко ліквідували», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Рівненщини.

Відомо, що жертв та постраждалих внаслідок займання немає. Натомість автомобіль практично повністю згорів. Наразі причина виникнення пожежі невідома, її встановлюють спеціалісти.