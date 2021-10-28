Перекинуту вантажівку водіям довелось об'їжджати через одну вільну смугу почергово

Неподалік Ковеля на дорозі перекинулась вантажівка DAF з напівпричіпом. За версією патрульних, 48-річний водій фури не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя, через що вантажівка й перекинулась. У результаті аварії водіям довелось об'їжджати перешкоду однією вільною смугою почергово. Травм водій не отримав, на нього склали адмінпротокол, згідно з яким йому загрожує 850 грн штрафу або позбавлення водійських прав від шести місяців до року.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції області, аварія сталась зранку в четвер, 28 жовтня. На ділянці дороги між селищем Люблинець та селом Старі Кошари перекинулась фура DAF з напівпричіпом та перекрила частину дороги. Водіям довелось почергово об'їжджати перешкоду однією вільною смугою. Відео з місця аварії опублікувало видання Ковель.Медіа.

«Патрульні встановили, що 48-річний водій, керуючи транспортним засобом DAF з напівпричіпом не був уважним, не вибрав безпечної швидкості, не стежив за зміною дорожньої обстановки та здійснив наїзд на узбіччя, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся», – повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції області Валентина Мельник.

У результаті ДТП водій травм не отримав. На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Санкція статті передбачає штраф до 850 або позбавлення права керувати транспортними засобами від шести місяців до року.