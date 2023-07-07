На фото та відео очевидців з місця аварії, помітно, що через сильні опади цю ділянку дороги підтопило

Вранці у п’ятницю, 7 липня, на трасі під Львовом трапилась аварія за участі чотирьох авто: трьох легковиків та вантажівки. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, двох водіїв доставили у лікарню.

Правоохоронці встановили, що аварія трапилась приблизно о 06:20 на трасі у селі Давидів. Відбулось зіткнення чотирьох авто: вантажівки та трьох легковиків. Двох водіїв з травмами доставили у лікарню, медики встановлюють їхні діагнози та характер травм.

На фото та відео очевидців з місця аварії, помітно, що через сильні опади цю ділянку дороги підтопило.

Особи усіх учасників ДТП, а також обставини зіткнення встановлюють правоохоронці. Детальнішу інформацію у Нацполіції Львівщини пообіцяли надати згодом.