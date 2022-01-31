Сніг зійшов до середини проїжджої частини траси Н-09

У селі Ділове на Закарпатті на трасу Н-09 Мукачево – Львів у ніч на понеділок, 31 січня, зійшли дві снігові лавини. Висота снігу сягала семи метрів. Лавини зійшли на середину проїжджої частини автодороги. Наразі проїзд відновлено.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг Закарпатської області, у селі Ділове Рахівського району зійшли дві локальні снігові лавини. Сніговий зсув дійшов до середини проїжджої частини траси Мукачево – Львів.

«Висота снігового зсуву сягала 7 метрів. Прибрали їх фронтальним навантажувачем. Перерви в русі транспорту не було. Наразі жодних ускладнень та обмежень проїзду автошляхами державного значення на території Закарпаття немає», – зазначається у повідомленні.

У Службі автомобільних доріг додають, що наразі покриття на дорогах державного значення, здебільшого мокре. На Ужоцькому, Яблунецькому та Торунському перевалах – місцями засніжене. Для обробки доріг протягом минулої доби на Закарпатті використали 155 т протиожеледної суміші та 458 т солі. Працювало 54 одиниці техніки.