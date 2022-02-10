Снігові лавини повністю заблокували рух трасою Мукачево – Львів, відновити сполучення змогли за півгодини

На автомобільну дорогу Н-09 Мукачево – Львів перекрили зійшли дві снігові лавини. Зсув снігу стався на двох точках траси поблизу села Ділове у Рахівському районі, де два тижні тому вже було зафіксоване сходження снігових лавин. Наразі проїзд повністю відновили.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг Закарпаття, снігові лавини зійшли на трасу Н-09 поблизу Ділового в обід у четвер, 10 лютого. Рух на частинах доріг, де відбулися снігові зсуви, наразі відновлено. «Одна лавина була розміром близько 50 кубічних метрів, інша – приблизно 360. Рух на трасі був перекритий протягом півгодини. Наразі все розчистили», – зазначається у повідомленні.

Як у коментарі ZAXID.NET уточнила речниця Служби автомобільних доріг Закарпатської області Ані Нікогосян, дві лавини зійшли поблизу місця, де раніше вже був зафіксований сніговий зсув. Внаслідок сходження лавин ніхто не постраждав, дорогу від снігу оперативно розчистили підрядники.

Нагадаємо, на трасу Н-09 Мукачево – Львів у ніч на понеділок, 31 січня, зійшли дві снігові лавини. Висота снігу сягала семи метрів. Тоді лавини зійшли на середину проїжджої частини автодороги. Прибрали їх фронтальним навантажувачем. Перерви в русі транспорту тоді не було.