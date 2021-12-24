Водій не обрав безпечної швидкості руху і виїхав на зустрічну

На трасі Львів-Золочів автомобіль збив на смерть пішохідку. Спочатку легковик виїхав на зустрічну смугу, потім – на тротуар, де збив літню жінку.

Аварія трапилася близько 9 ранку 24 грудня у селі Куровичі Львівського району.

«Водій автомобіля Volkswagen Passat, 47-річний житель Вінницької області, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу, а потім на тротуар, де здійснив наїзд на 79-річну місцеву мешканку», – повідомили у поліції Львівщини.

Жінка від отриманих травм померла на місці. Слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.286 ККУ.