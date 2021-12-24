На тротуарі біля траси Львів-Золочів легковик збив на смерть пенсіонерку
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Водій не обрав безпечної швидкості руху і виїхав на зустрічну
На трасі Львів-Золочів автомобіль збив на смерть пішохідку. Спочатку легковик виїхав на зустрічну смугу, потім – на тротуар, де збив літню жінку.
Аварія трапилася близько 9 ранку 24 грудня у селі Куровичі Львівського району.
«Водій автомобіля Volkswagen Passat, 47-річний житель Вінницької області, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу, а потім на тротуар, де здійснив наїзд на 79-річну місцеву мешканку», – повідомили у поліції Львівщини.
Жінка від отриманих травм померла на місці. Слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.286 ККУ.
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