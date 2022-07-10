На вечірці правлячої партії Німеччини кілька жінок стали жертвами навмисного отруєння «наркотиками зґвалтування». Щонайменше вісім жінок, які були на заході, ймовірно, були отруєні. Наразі відомо про один підтверджений випадок.

Першим про інцидент написало німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на внутрішній чат СДПН. Згодом подібна інформація також опинилась у розпорядженні інформаційних агенцій DPA та Reuters.

Зазначається, що інцидент трапився минулої середи. На вечірці Соціал-демократичної партії Німеччини були присутні депутати, працівники німецького Бундестагу та виборчих округів. Зазвичай це свято відвідує понад 2000 гостей. Однак цього року він пройшов у трохи меншому форматі. За даними парламентської групи, загалом було близько 1000 учасників. Повідомляється, що захід також відвідав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Станом на 9 липня точно було відомо про п'ятьох потерпілих.

«Серед них була 21-річна жінка, яка поскаржилася на погане самопочуття, запаморочення та втрату пам'яті після вечірки. За даними поліції, вона їла і пила на вечірці, але не вживала алкоголю. Приблизно з 21:30 їй стало погано, у неї було запаморочення. Наступного ранку вона не могла пригадати вечір», – зазначає видання.

До суботнього ранку поліції стало відомо ще про чотири випадки зі схожими ознаками.

«Це обурлива подія, про яку з нашого боку було негайно повідомлено до поліції Бундестагу», — заявив лідер фракції СДПН Матіас Мартін у листі депутатам-однопартійцям.

За даними Tagesspiegel, щонайменше вісім жінок, які були на заході, могли постраждати. Попередньо відомо, що один випадок вже підтверджено перевіркою і висунуто звинувачення зловмиснику.

На думку членів партії, жінки могли зазнати впливу сильного снодійного, відомого як «наркотики зґвалтування», до яких зараховують препарат «Рогіпнол» («Флунітразепам»).

Наразі берлінська поліція проводить розслідування.