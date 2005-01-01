На Вінниччині налагодили випуск унікального мила з віслючого молока

Аграрії планують невдовзі створити власну торгову марку мила

У Вінницькій області, у навчально-методичному центрі на базі Заболотненського вищого професійного училища налагоджено виробництво мила з віслючого молока. Молоко отримують на єдиній в Україні віслючій фермі, яка теж діє на базі училища, пише журнал The Ukrainian Farmer.

За словами директора училища Василя Романцова, щоб виготовити 100-грамовий шматочок мила, треба випарувати 9-10 літрів молока.

За кордоном вартість такого шматочка може доходити до кількох сотень євро.

Зазначається, що віслюче молоко завдяки високій бактерицидності має лікувальний ефект. Тому мило призначено не для вмивання, а лікування: намиливши ним обличчя, можна позбутися плям чи веснянок, зволожити та пом’якшити шкіру.

Наразі мило з віслючого молока, вироблене на Вінниччині, продається за кордоном, зокрема, у Франції, проте під іноземним брендом.

Василь Романцов має надію, що коли на фермі буде повноцінне молочне стадо віслюків й роботу налагодять на повну потужність, не доведеться маскуватися під чужими логотипами. «Для повноцінного виробництва сиру та мила з віслючого молока ми вже маємо все необхідне: технологію, досвід, обладнання, холодильники, лабораторію», – зазначив він.

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