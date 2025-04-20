У ДТП на Вінниччині загинули троє людей

На Вінниччині зіткнулися легковий автомобіль Renault та мікроавтобус Mercedes-Benz. Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це у неділю, 20 квітня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія трапилась між селами Українське та Шевченкове Жмеринського району у суботу, 19 квітня, близько 19:00. Попередньо слідчі встановили, що 50-річний житель Могилів-Подільського району, який перебував за кермом Renault, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 36-річного жителя Вінницького району.

«Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги. Ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці проведуть низку експертиз для встановлення причини ДТП. Легковик та мікроавтобус наразі помістили на арештмайданчик.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, 25 грудня 2024 року у ДТП на Вінниччині загинули 23-річний водій Geely з Волині та троє його пасажирів.