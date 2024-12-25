У ДТП на Вінниччині загинули 23-річний водій Geely з Волині та троє його пасажирів
Вранці 25 грудня біля міста Гайсин зіткнулися авто Geely та Subary
Вранці середи, 25 грудня, на Вінниччині неподалік міста Гайсин сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули четверо людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Вінницької області та ДСНС.
Аварія трапилась близько 09:25 між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району. На дорозі зіткнулися автомобілі Geely та Subary. Внаслідок ДТП загинув 23-річний водій Geely з Волинської області, а також троє його пасажирів з Кіровоградської та Волинської областей: двоє чоловіків 19 та 20 років, а також 28-річна жінка.
«Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто», – повідомили у ДСНС.
Ще один 20-річний пасажир Geely та 45-річний водій Subary отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі слідчі встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, 20 грудня у Гайсині Вінницької області мінівен Opel Zafira зіткнувся з вантажівкою Volvo. Внаслідок ДТП загинули троє пасажирів мінівена.