У ДТП на Вінниччині загинули четверо людей

Вранці середи, 25 грудня, на Вінниччині неподалік міста Гайсин сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули четверо людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Вінницької області та ДСНС.

Аварія трапилась близько 09:25 між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району. На дорозі зіткнулися автомобілі Geely та Subary. Внаслідок ДТП загинув 23-річний водій Geely з Волинської області, а також троє його пасажирів з Кіровоградської та Волинської областей: двоє чоловіків 19 та 20 років, а також 28-річна жінка.

«Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто», – повідомили у ДСНС.

Ще один 20-річний пасажир Geely та 45-річний водій Subary отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі слідчі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 20 грудня у Гайсині Вінницької області мінівен Opel Zafira зіткнувся з вантажівкою Volvo. Внаслідок ДТП загинули троє пасажирів мінівена.