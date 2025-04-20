Благодатний вогонь з Єрусалима отримали прикордонники на Волині

У ніч на Великдень, 20 квітня, в Україну з Єрусалима через пункт пропуску на Волині привезли Благодатний вогонь. Згодом його розвезуть по храмах в усіх регіонах.

Як повідомила пресслужба прикордонників, Благодатний вогонь прибув в Україну з Варшави через пункт пропуску «Устилуг», що на Волині.

«З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні – до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому», – вказано в повідомленні.

Додамо, що наразі не відомо, в який із храмів Львова прибуде Благодатний вогонь.