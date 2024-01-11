На Волині від лістеріозу помер 62-річний чоловік. Це захворювання, що спричинене бактеріями, які широко розповсюджені у природі, та передається людині від інфікованих тварин.

Як повідомила прес-служба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, на лістеріоз захворів мешканець Рожищенської громади. Яким саме чином він інфікувався, з’ясовують спеціалісти.

«Встановлено, що у господарстві утримуються свійські тварини (корова, свині, собаки, кіт), з якими контактував чоловік. У вогнищі відібрано матеріал для проведення лабораторних досліджень. Фахівці центру вивчають умови проживання, харчування та побуту. Триває комплекс протиепідемічних заходів в осередку захворювання», – йдеться у повідомленні.

Лістеріоз – це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді. Діти першого року життя та вагітні – серед найбільш вразливих щодо лістеріозу.

До групи ризику також належать люди зі зниженим імунітетом.

Джерелом лістерій є гризуни, сільськогосподарські тварини, особливо вівці, корови й свині, домашні і дикі тварини, а також дикі птахи, зокрема, голуби. Тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком. Зараження людини в основному відбувається при контакті з інфікованими тваринами та птахами чи їх продуктами життєдіяльності, при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки, через забруднені овочі та фрукти.

За першими симптомами хвороба схожа на харчове отруєння. У випадку прогресування страждає нервова система. Іншою формою недуги може бути ангінозно-септична, яка нагадує ангіну.

«Для профілактики лістеріозу важливо робити належну термічну обробку харчових продуктів (варіння, смаження, запікання), котра на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні. Варто мити овочі і фрукти відразу, принісши їх додому. Особливістю лістерій є їх здатність розмножуватися в харчових продуктах навіть в умовах холодильника і морозильної камери», – зауважують в центрі контролю хвороб.