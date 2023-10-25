Хворих вже виписали з медзакладів у задовільному стані

У жовтні на Волині виявили два випадки лістеріозу. Це інфекційне захворювання, яке передається через термічно необроблені продукти тваринного походження. Хвороба доволі рідкісна, на Волині зафіксовано 15 випадків за останні 10 років.

Як повідомила прес-служба Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, захворіла вагітна жінка з Луцького району та новонароджена дитина у Володимирській громаді. Випадки не пов’язані між собою.

«В осередках проведено епідрозслідування, вивчено умови проживання, харчування та побуту захворілих осіб. Встановлено контакт з домашніми тваринами та вживання продуктів харчування, придбаних на стихійних ринках», – йдеться у повідомленні. На сьогодні пацієнтів вже виписали з лікувальних закладів у задовільному стані.

Зауважимо, що лістеріоз – інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді. У Волинській області щороку реєструють поодинокі випадки хвороби, за останні десять років їх було 15. Із них 11 – у новонароджених, два – у вагітних.

Саме діти першого року життя та вагітні – серед найбільш вразливих щодо лістеріозу. Лістеріоз матері під час вагітності, зазвичай, проявляється як легке гарячкове захворювання, але може спричинити викидень і в 30% випадків навіть загибель плода. Лістеріоз новонароджених може протікати у вигляді сепсису або менінгіту з важкими наслідками.

Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами та птахами, або при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки. Симптоми схожі на харчове отруєння: слабкість, озноб, підвищена температура, діарея, блювота. Іншою формою хвороби може бути ангінозно-септична, яка нагадує ангіну.

«Для профілактики лістеріозу важливо робити належну термічну обробку харчових продуктів (варіння, смаження, запікання), котра на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні. Варто мити овочі і фрукти відразу, принісши їх додому. Особливістю лістерій є їх здатність розмножуватися в харчових продуктах навіть в умовах холодильника і морозильної камери», – зауважують в центрі контролю хвороб.