Смертельна аварія сталася в селі Смідин Ковельського району

У неділю, 15 вересня, в селі Смідин Ковельського району пʼяний водій Audi врізався у припарковану вантажівку. У результаті зіткнення загинув 36-річний пасажир легковика. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, 24-річний водій Audi не врахував дорожню обстановку й зіткнувся із припаркованим вантажним автомобілем MAN. Від отриманих травм 36-річний пасажир легковика, житель Ковельського району, помер на місці події.

Відомо, що водій Audi перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали та освідують у медзакладі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.