На Волині поліцейський взяв хабар пальним і за це не притягував порушника до адміністративної відповідальності. Це сталось у травні 2021 року, втім, про інцидент стало відомо у середу, 11 серпня, після того, як обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у цій справі. Також відомо, що після цього патрульний ще раз взяв хабар від того ж громадянина у сумі понад 6 тис. грн. За ці злочини поліцейському загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури у середу, 11 серпня, у отриманні неправомірної вигоди підозрюють поліцейського сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського райвідділу. Відомо, що у травні 2021 року поліцейський отримав хабар у вигляді палива для заправки автомобіля. За це він не притягнув до відповідальності зупиненого за порушення ПДР водія, який не мав документів на право керування автомобілем. Викрити правоохоронця вдалось 14 травня, коли він отримував від цього ж громадянина 6400 грн хабаря.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт у цій справі. За ці злочини поліцейського судитимуть за ч.3 статті 368 (прийняття неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.