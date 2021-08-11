Підприємець погодився на таку умову, адже не знав, що може законним шляхом орендувати цю землю

Шевченківський райсуд Чернівців посадив на три роки сина голови Шиловецької сільради за вплив на місцевих депутатів. Чоловік разом зі своїм батьком, головою Шиловецької сільської ради, у 2014-му вимагав у підприємця $15 тис. за те, що переконає депутатів надати в оренду на 49 років місцевий ставок із землею. Угода була виконана, проте під час передачі коштів поліція затримала правопорушників, повідомив «Судовий репортер» з посиланням на вирок суду від 6 серпня.

«У грудні 2014-го підприємець звернувся до Шиловецького сільського голови з клопотанням про надання йому в оренду на 49 років став площею 2,2 га та землю площею 1 га в селі Шилівці, в урочищі «Толока», для будівництва кафе. Голова сільради сказав, що зможе вирішити питання за окрему суму», – йдеться у вироку Шевченківського райсуду.

Вказаний ставок і земля розташовані за межами населеного пункту Шилівці, тому Шиловецька сільська рада не уповноважена розпоряджатися цими землями. Передати ставок в оренду могла обласна державна адміністрація за результатами конкурсу, а прилеглу ділянку — головне управління Держземагенства в Чернівецькій області. Сільрада може тільки дати згоду на оренду прилеглої ділянки. Повністю законно розпоряджатися ставком і землею підприємцю можна. Для цього треба змінити межі населеного пункту — замовити генеральний план, який має пройти громадське обговорення та містобудівну раду в облдержадміністрації, після чого підлягає затвердженню на сесії районної ради.

Голова сільради розумів, що зміна меж населеного пункту є довгим і складним процесом, тому вирішив не говорити підприємцю правди і не втратити нагоду отримати хабар. До реалізації плану чоловік залучив свого сина, який пообіцяв підприємцю, що вплине на депутатів, аби вони дали згоду на оренду.

За два гектари ставку і один гектар прилеглої території батько із сином хотіли 15 тисяч доларів. Але вирішили узяти 5 тисяч, а решту відтермінувати на невизначений термін. Підприємець був змушений погодитись на таку умову, адже не знав, що може законним шляхом орендувати цю землю самостійно.

Син голови сільради таки переконав депутатів проголосувати за передачу землі в оренду і за поточний ремонт ставка. Сільський голова дав секретарю вказівку роздрукувати йому рішення зі зміненим змістом, змінивши в резолютивній частині слова «надати згоду на надання в оренду» на «надати в оренду». Згодом у сільському пабі за це рішення підприємець передав 5 тисяч доларів сину голови сільради, якого пізніше затримала поліція.

Голову села звинувачували в одержанні хабаря та у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні і шахрайстві. Проте в 2017 році сільський голова помер і справу проти нього закрили.

Син сільського голови 6 серпня 2021-го уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Його дії перекваліфікували із ч.2 ст.27, ч.3 ст. 368 на ч.3 ст.369-2 ККУ як зловживання впливом.

Судді Шевченківського райсуду Чернівців Вікторія Чебан, Володимир Смотрицький, Галина Слободян призначили узгоджене покарання: «Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначити йому покарання за даною статтею КК України у вигляді 3-х (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, крім житла».