В Україні власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити, попередили у Міністерстві юстиції. Аби не втратити ділянку, необхідно оформити на неї право власності.

«Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки», – йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Що таке невитребувана земельна частка

Невитребуваною земельною ділянкою є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки.

До нерозподілених або невитребуваних паїв відносяться:

земельні частки (паї), на які громадяни, які мають право на земельну частку, не отримали сертифікатів чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку;

земельні частки, на які вже сертифікат отриманий, але власник сертифікату не розпорядився ним належним чином (не подана заява про виділення в натурі для передачі в оренду чи для сумісного обробітку);

земельні частки, власники яких померли, їх спадкоємці не прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений.

До невитребуваних паїв не відносяться земельні частки, власники яких померли, але термін договору оренди ще не закінчився. За такими договорами мають право отримувати орендну плату спадкоємці. За умови якщо договір закінчився, а спадкоємці не прийняли спадщини, зазначені земельні частки набудуть статусу невитребуваних.

Як наголосили у Мін’юсті, отримання кадастрового номера земельної ділянки – необхідна умова для реєстрації права власності. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.

Як отримати кадастровий номер

Для отримання кадастрового номера необхідно:

подати до Держгеокадастру заяву (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;

подати оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

надати документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 днів з дня реєстрації заяви здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безкоштовно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть лише фізичні особи – громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Наразі країною-агресором в Україні визнано лише Росію. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

За перші 30 днів роботи ринку землі середня ціна одного гектара становила 40 тис. грн.