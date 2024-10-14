Аварія сталась 13 жовтня на вулиці Шевченка у селі Млинове

У неділю, 13 жовтня, біля кордону з Білоруссю на Волині п’яний водій мікроавтобуса на смерть переїхав 40-річного чоловіка. За даними поліції, селянин лежав на дорозі перед наїздом буса.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Волинської області, аварія сталась 13 жовтня на вулиці Шевченка у селі Млинове. 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen LT у стані сп’яніння, наїхав на 40-річного односельця, який лежав на дорозі. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (смертельна ДТП вчинена у нетверезому стані). Обставини зіткнення встановлюють правоохоронці.