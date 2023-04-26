Наразі роботи тривають на правій частині шестиметрового мосту

На Волині дорожники відновили ремонт шестиметрового мосту, який не лагодили з моменту його будівництва у 1980 році. Зазначається, що ремонт не робили через обмежене фінансування.

Як повідомили у Службі автомобільних доріг Волині, до ремонту дорожники приступили ще наприкінці минулого року. Відновили роботи навесні цьогоріч. Станом на 26 квітня спеціалісти вже завершили роботи з підсилення опор та працюють над відновленням правої частини мосту.

«Попереду роботи з влаштування гідроізоляції, відновлення підходів до споруди, асфальтування проїзної частини, влаштування бетонного тротуару, бар’єрного та перильного огороджень. Такі роботи будуть проведені і на лівій частині мосту», – йдеться у повідомленні.

Рух транспорту через переправу в обох напрямках здійснюється лівою смугою руху, тому водіїв закликають бути обачними та уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці проведення ремонтних робіт.

Додамо, що шестиметровий міст у селі Лобачівка на трасі від Луцька у напрямку Берестечка був побудований у 1980 році і відтоді не ремонтувався.