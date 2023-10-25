На Волині судили закладчика, який намагався втекти від поліцейських у ліс із сумкою наркотиків. У чоловіка виявили закладки з канабісом, амфетаміном на психотропом Альфа-PVP. Суд призначив йому 11 років тюрми та постановив конфіскувати майно.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інцидент стався 2 серпня 2022 року біля селища Маневичі. Поліцейський, який тоді чергував на блокпосту, розповів, що близько 22:00 він разом із іншими службовцями зупинив ВАЗ. За кермом авто сидів обвинувачений, збоку на місці пасажира інший чоловік, як потім виявилося, власник машини. На запитання з приводу мети поїздки водій відповів, що вони їдуть встановлювати пам’ятник в селі Галузія, однак, жодних інструментів при собі не мали. Після перевірки по базі було встановлено, що водій та пасажир раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

«Під час огляду авто обвинувачений з-під сидіння дістав сіро-червону сумку і побіг в ліс, не реагуючи на команду “Стій”. Перестрибнувши бетонну загорожу, він втікав у ліс, однак був зупинений черговими по блокпосту. В подальшому він зізнався, що мав в сумці наркотичні речовини», – розповів поліцейський. У сумці, зокрема, виявили 20 пакетиків з канабісом, 32 пакетики з психотропом Альфа-PVP та 61 пакетик амфетаміну.

Допитаний в суді обвинувачений частково визнав провину. Пояснював, що завезти сумку з наркотиками його просив знайомий, але він думав, що там лише канабіс. Про обвинуваченого відомо, що він уродженець Ковеля, раніше був судимий за незаконний збут наркотиків. На момент вчинення злочину чоловік був звільнений умовно достроково і мав непогашену судимість.

Суддя Ірина Токарська взяла до уваги рецидив злочинів при призначенні покарання. Вона визнала його винним у порушенні ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків) та призначила йому 11 років ув’язнення і постановила конфіскувати у нього все майно. Вилучені наркотики знищать.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.