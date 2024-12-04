Підпільне виробництво діяло в гаражному приміщенні

БЕБ спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили у Луцьку підпільний цех з виготовлення фальсифікованих агрохімікатів. Під час обшуків вилучили продукцію на 5 млн грн.

Як повідомили у середу, 4 грудня, в Офісі генпрокурора, у Луцьку місцеві жителі налагодили в гаражному приміщенні незаконне виробництво пестицидів, гербіцидів і засобів захисту рослин.

«Готову продукцію розфасовували у тару з маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом на території України. Внаслідок такого “бізнесу” правовласнику завдано близько мільйона гривень шкоди», – йдеться в повідомленні ОГП.

Під час обшуків у підпільному цеху і за місцем проживання організаторів вилучили понад 15 тисяч флаконів рідин різних маркувань й об’ємів, обладнання для виробництва хімікатів, понад 100 тис. грн та 10 тис. доларів готівки, яка, ймовірно, отримана від незаконної діяльності.

На підпільному виробництві провели обшуки

За даними правоохоронців, вартість вилученої сировини та готової продукції становить близько 5 млн грн. На все вилучене наклали арешт. Слідство встановлює усіх причетних до незаконної оборудки.

Справу розслідують за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг (ч. 3 ст. 229 ККУ).