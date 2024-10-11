Зняти з голови каструлю не могла ні дитина, ні її батьки

На Волині батькам дворічного хлопчика довелося викликати рятувальників, бо вони самостійно не могли зняти каструлю з голови дворічного сина. Рятувальники мусили використовувати ножиці для різання металу. З малюком все гаразд, допомога медиків не знадобилася.

Дворічний хлопчик бавився і під час гри натягнув на голову каструлю, але самостійно зняти не зміг. Батьки намагалися допомогти синові, але їм також не вдалося, тож довелося телефонувати надзвичайникам, повідомили в ДСНС України.

Рятувальники, які прибули на виклик, передусім, заспокоїли маму і дитину, а тоді обережно за допомогою ручних ножиць для різання металу розрізали посудину й зняли каструлю з голови дитини.

Із хлопчиком все гаразд, допомога медиків не знадобилася. Після завершення рятувальної операції хлопчик відразу заснув у мами на руках.