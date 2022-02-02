Протягом минулої доби, 1 лютого, від ускладнень коронавірусу в області померли дев'ятеро волинян

На Волині протягом доби коронавірус підтвердили у 1016 мешканців. Це найвищий показник від початку пандемії в області. Найбільше нових випадків у Луцькому районі, там хворобу підтвердили у 400 людей. Також за добу від ускладнень коронавірусної хвороби в області померли дев'ятеро волинян.

Як повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб, протягом 1 лютого коронавірус підтвердили у 1016 мешканців Волині. Це найвищий показник під початку пандемії. Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Луцькому районі (403). У Ковельському – 271, Володимир-Волинському – 192, Камінь-Каширському – 150. Також відомо, що серед хворих 179 дітей та 45 медпрацівників.

За добу від ускладнень коронавірусної хвороби померли дев'ять недужих. Зокрема, шестеро проживали у Луцькій ТГ, решта троє – у Нововолинській, Підгаєцькій та Колківській територіальних громадах.

Зазначимо, що захворюваність на коронавірус почала різко зростати в Україні після новорічно-різдвяних свят. Якщо на початку січня за добу фіксували до ста нових випадків хвороби, то вже з середини місяця цей показник становив як мінімум декілька сотень недужих щодня.

Станом на 2 лютого за весь час пандемії коронавірусом перехворіли понад 112 тис. мешканців Волині. З них – понад 8 тис. дітей. Згідно зі статистикою центру контролю хвороб, від недуги померли понад 2 тис. людей.