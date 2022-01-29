За попередню добу, 28 січня, коронавірус діагностували у 37 351 людини, що є новим рекордом захворюваності для України. Минулий рекордний показник був напередодні, 27 січня: тоді ковід підтвердився у 34 408 хворих. Загалом Україна б'є рекорди захворюваності три дні поспіль: за цей час коронавірус діагностували в понад 100 тис. людей.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (3 791, рекорд серед регіонів), Івано-Франківській (2 572), Одеській (2 598), Житомирській (2 214), Хмельницькій (2 186) та Вінницькій (2 100) областях, а також у Києві (2 418). Померли в Україні 149 людей.

За прогнозами фахівців, захворюваність в Україні ще буде зростати, оскільки штам «Омікрон» через значну кількість мутацій поширюється швидше, фахівці МОЗ прогнозують, що добовий показник нових хворих у другій половині лютого може сягнути 60 тис. Івано-Франківська та Рівненська області перебувають у «червоній» зоні, а львівська обласна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення про посилення карантину в області з 31 січня.