У автомобілі Toyota виявили 11 пакетів з бурштином-сирцем

На блокпості в селищі Маневичі правоохоронці виявили автомобіль, що перевозив 70 кг бурштину. В авто було двоє чоловіків, обоє мешканці Рівненщини, поліція зупинила їх для перевірки документів. Під час огляду в авто знайшли 11 пакетів з бурштином-сирцем. Камінь вилучили та направили на експертизу.

Автомобіль з бурштином виявили близько 19:00 у неділю, 18 вересня, на одному з блокпостів у селищі Маневичі. Правоохоронці зупинили автомобіль Toyota для перевірки документів автомобіля, водія та пасажира.

«Під час перевірки та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у ньому 11 поліетиленових пакетів, наповнених камінням світло-коричневого кольору, схожих на бурштин-сирець», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

На місце виїхали слідчі. Автомобіль та усі пакети із каменем правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Загальна вага бурштину становить близько 70 кг.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне перевезення бурштину). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.