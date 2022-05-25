Під час обшуків поліцейські знайшли в цеху понад 100 кг бурштину в сировині та декоративних елементах

Чотирьом підозрюваним у справі про незаконний продаж бурштину загрожує до семи років тюрми. Підпільний цех працював на Волині з січня по грудень 2021 року, коли його викрили правоохоронці. Під час обшуків знайшли понад 100 кг бурштину в сировині та в декоративних елементах. Наразі підозрювані перебувають під домашнім арештом.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у середу, 25 травня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Як встановили слідчі, мешканець Волині створив цех з переробки бурштину, аби в подальшому продавати його як в межах області, так і за межами України. До цієї справи він залучив трьох спільників.

«Організована злочинна група незаконно роздобувала, переробляла, зберігала, перевозила та збувала бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Під час кількох санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів понад 100 кг бурштину у сировині та декоративних елементах на понад 120 тис. грн», – зазначає поліція.

Усім чотирьом фігурантам справи повідомили про підозри за статтями про незаконне зберігання бурштину. Їм загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають під домашнім арештом.