На вул. Промисловій у Львові водій збив 68-річну жінку

У вівторок, 26 грудня, приблизно о 19:00 на вул. Промисловій у Львові водій збив пішохода. Як повідомляє ГУ НП у Львівській області, у 68-річної львів’янки діагностували закритий перелом.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Daihatsu, 38-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на 68-річну львів’янку. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, зокрема медики діагностували у неї «закритий перелом головки правої малогомілкової кістки без зміщення».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.