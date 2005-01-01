На вул. Промисловій у Львові водій збив 68-річну жінку

СуспільствоСофія Лазуркевич, 27 грудня5431

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У вівторок, 26 грудня, приблизно о 19:00 на вул. Промисловій у Львові водій збив пішохода. Як повідомляє ГУ НП у Львівській області, у 68-річної львів’янки діагностували закритий перелом.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Daihatsu, 38-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на 68-річну львів’янку. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, зокрема медики діагностували у неї «закритий перелом головки правої малогомілкової кістки без зміщення».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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