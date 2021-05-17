На вул. Пулюя у Львові згоріла дерев’яна альтанка на території колишнього ресторану
У Арт-ресторан-клубі «Старий маяк» загорілася дерев’яна альтанка
У понеділок, 17 травня, на вул. Пулюя, 29 у Львові загорілася дерев’яна альтанка, що розташована на території колишнього ресторану «Старий маяк». Причину пожежі встановлюють правоохоронці.
Як повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, повідомлення про загорання в дерев’яному приміщенні на вул. Пулюя, 29 до рятувальників надійшло о 15:16, а о 15:30 пожежу ліквідували. Пожежа виникла на площі 10 м2. До гасіння залучали одну пожежну машину.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Причину загорання наразі встановлюють правоохоронці.
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