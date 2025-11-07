Порожню ділянку тимчасово використовують як паркінг

Цього тижня у Львові повністю прибрали територію на вул. Миколайчука, де раніше був ринок «Світлиця». Там демонтували понад 60 тимчасових споруд. Більшу частину старих кіосків підприємці розібрали і вивезли власними силами. Решту будівельного сміття забрали комунальні служби. Про це повідомили у ЛМР.

«Частина підприємців ще раніше перейшла на нові місця роботи, тож чимало кіосків тривалий час не працювали і перебували у занедбаному стані. А сам базар нагадував радше місце стихійної торгівлі. Зважаючи на розташування у спальному районі та навпроти лікарні, це не додавало ні естетики, ні безпеки. Окрім того, частина МАФів біля ринку не була включена до комплексної схеми. А отже, стояла без правових на те підстав», – повідомили в департаменті природних ресурсів і будівництва Львівської міської ради.

Тепер ця ділянка на вулиці Миколайчука готова до майбутньої реконструкції та прокладання тут трамвайних колій, які робитимуть за грантові кошти від французького уряду.

Ділянку 0,15 га під ринком «Світлиця» на вул. Миколайчука, 8а орендувало ТзОВ «Фірма “Світлиця-3”». У 2023 році Львівська міська рада ухвалила рішення про демонтаж МАФів, що заважають реконструкції вул. Миколайчука, яка передбачає будівництво трамвайної колії. Розбирати МАФи розпочали ще рік тому. Підприємцям надали інші місця для торгівлі.

Проєкт реконструкції вул. Миколайчука охоплює ділянку протяжністю 2,6 км. Крім будівництва трамвайної колії з розворотним кільцем, він передбачає облаштування виділених смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою та відпочинку водіїв. Частково реконструкцію вул. Миколайчука профінансують за гроші міжнародних партнерів.