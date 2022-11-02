Термінал для сплати за паркування розташований на вул. Пекарська, 33

На реконструйованій частині вул. Пекарської у Львові облаштували новий платний паркінг на 66 місць. Паркмайданчик обслуговуватиме комунальне підприємство «Львівавтодор».

Як повідомили у середу, 2 листопада, у прес-службі Львівської міськради, майданчик для паркування розташований на вул. Пекарській у третій паркувальній зоні. Сім із 66 місць призначенні для паркування людей із інвалідністю.

Припаркувати автомобіль на вул. Пекарській, на відтинку від вул. Тершаковців до вул. Мечникова, можна буде з 8:00 до 20:00. Термінал для сплати розташований поблизу будинку №33. Також тут розміщений інфощит із QR-кодами для сплати онлайн через сервіси UNIP, EasyPay, Приват24.

«Мешканці, які проживають у будинках, прилеглих до паркувального майданчика, можуть придбати пільговий абонемент та здійснювати оплату за паркування зі знижкою – лише 3 грн/год.», – повідомили у «Львівавтодорі».

Придбати загальні абонементи на паркування в різних зонах Львова можна у мобільному додатку UNIP. Перелік усіх паркувальних зон та актуальну вартість абонементів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що на період воєнного стану «Львівавтодор» суттєво знизив вартість абонементів на паркування – на 25-50%. Зокрема вартість місячного абонементу у відкритій ІІІ зоні становить 1300 грн.