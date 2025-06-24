Фірма, що зводитиме будинок, належить Любомирі Булі

Фірма «ТРП Груп» звернулась до управління архітектури міськради Львова за отриманням містобудівних умов та обмежень для будівництва житлового комплексу на вул. Стрийській, 284, 286а. Про це під час засідання виконкому ЛМР 24 червня розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Ідеться про багатоквартирний житловий комплекс на 88 квартир з підземним поверхом та паркінгом на 70 місць.

ТОВ «ТРП Груп» належить Любомирі Булі (45%) та Світлані Журавльовій (35%). Раніше Любомира Була зверталася до Львівської міськради з проханням розробити детальний план у районі вул. Стрийської та проектованої частини вул. Княгині Ольги, аби збудувати там багатофункційний комплекс із житлом, офісами та готелем. У березні 2024 року міська рада цей ДПТ затвердила.

Любомира Була також є співвласницею ТОВ «Західні будівельні інвестиції», якому, в свою чергу, належить частка в 37,5% у ТОВ «Нью-Трейдінг Львів». Саме ця фірма намагалася через суд скасувати історико-архітектурний план Львова. Після низки судових розглядів фірма все ж відмовилась від позову, заяву про що в лютому 2025 року схвалив Верховний суд України.

Додамо, що раніше міськраді також доводилося через суд стягувати із забудовників, пов’язаних з Любомирою Булою, пайовий внесок.