Щоб не підгоріли і не втратили смак: на якій олії найкраще смажити яйця
Яєчня – чудовий початок дня, але часто вона підгоряє на сковороді, псуючи смак. Експерти з кулінарії розповідають, що головним секретом ідеальної яєшні є зміна олії для смаження. Mirror розповідає, на якій олії краще смажити яйця.
Найкращим вибором для смаження яєць є олія авокадо. Олія авокадо має високу температуру димлення, що означає, що вона може витримувати значно вищі температури, перш ніж почне псуватися. Альтернативні жири, такі як масло або оливкова олія, є більш чутливими через низьку температуру димлення і під час приготування дуже швидко починають виділяти значну кількість диму.
Коли ви смажите яйце на олії авокадо, температура залишається стабільною і яйце менше схильне до підгоряння, в результаті чого ви отримуєте ідеальне смажене яйце з хрусткими краями. Олія авокадо багата мононенасиченими жирами, які запобігають висиханню яйця під час смаження, забезпечуючи цілісність жовтка протягом усього процесу приготування.
Як приготувати яєчню на олії авокадо?
- Спочатку розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте чайну ложку олії авокадо. Коли олія почне шипіти, розбийте яйце в невелику миску, а потім перелийте його на сковороду.
- Розбивання яйця в мисці спочатку допомагає запобігти потраплянню шкаралупи в олію і запобігає розбиванню жовтка при контакті з гарячою поверхнею сковорідки.
- Смажте яйце протягом однієї-двох хвилин, поки краї не стануть хрусткими, а потім трохи зменшіть вогонь.
- Продовжуйте готувати, поки білок повністю не застигне, а жовток не почне тверднути. За бажанням, полийте яйце гарячою олією авокадо, щоб жовток готувався рівномірніше.
- Зніміть з вогню і додайте сіль та перець.