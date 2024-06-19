У середу, 19 червня, на Євро-2024 стартує другий тур у групах А та В. Першими на поле о 16:00 за київським часом вийдуть Хорватія та Албанія. Обидві команди зазнали поразок у перших матчах – хорвати розгромно програли іспанцям (0:3), а албанці поступились італійцям (1:2).

До слова, це буде перша офіційна зустріч в історії двох балканських країн – фіаско будь-якої з них фактично нівелює шанси на участь в 1/8 фіналу турніру.

У групі А відбудуться одразу два поєдинки: Німеччина спробує закрити для себе питання виходу з групи у дуелі з Угорщиною. Стартовий свисток прозвучить о 19:00. Останній матч дня зіграють між собою Шотландія та Швейцарія. Нагадаємо, у першому матчі німці феєрично розгромили шотландців (4:1), а швейцарці взяли гору над угорцями (3:1).

Розклад матчів 19 червня:

16:00. Група B. Хорватія – Албанія

19:00. Група A. Німеччина – Угорщина

22:00. Група A. Шотландія – Швейцарія

Де дивитися матчі Євро-2024

Переглянути поєдинки можна на медіасервісі MEGOGO. А дуель між Хорватією та Албанією буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).