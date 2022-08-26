Зараз триває набір потужності ЗАЕС

У п'ятницю, 26 серпня, на Запорізькій АЕС підключили до мережі два енергоблоки, які були відімкнені напередодні. Увечері близько 21:15 під'єднали другий енергоблок. Зараз триває набір потужності, повідомила прес-служба «Енергоатома».

«Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії», – зазначено у повідомленні.

Зазначається, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Також сьогодні близько 14:00 до мережі підключили перший із енергоблоків, який був також відімкнений напередодні.

До слова, голова Міжнародного агентства з атомної енергетики МАГАТЕ Рафаель Ґроссі в інтерв'ю RFI заявив про можливе встановлення постійної присутності агентства на Запорізькій АЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна. Раніше також Володимр Зеленський пояснив важливість місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Нагадаємо, що напередодні російські обстріли спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.