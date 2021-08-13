на довгі вихідні у серпні можна поїхати на фестиваль пива у Закарпатті

На довгі серпневі вихідні – 21-24 серпня – в Мукачеві на Закарпатті пройде традиційний пивний фестиваль «Варишське пиво», на якому різноманітні сорти пива представлять 15 локальних закарпатських пивоварень. Фестиваль «Варишське пиво» розпочнеться ще у п’ятницю, 20 серпня, у парку «Центральний», повідомляє Мукачівська міська рада.

Окрім пива на фестивалі найкращі шеф-кухарі Закарпаття пропонуватимуть тематичне пивне меню: курячі крильця, баранячі і свинячі ребра, крумплі на шпори (печена картопля по-закарпатськи – Ред.), перепілки смажені і копчені, ковбаски, рулька, гурка (ковбаса), свинячі вушка, овочі на грилі, овочі у фритюрі, кнедлики з соусами і гарнірами, тушкована капуста (по-сеґединськи), риба і раки тощо.

Під час пивного фестивалю в Мукачеві виступатимуть гурти «Рокаш», «Чаламада», «Анця», «Марина і компанія».

Фестиваль організовує Мукачівська міська рада, де кажуть, що першу пивоварню у Мукачеві ще в 1701 році заснував своєю грамотою князь Ференц Ракоці ІІ.