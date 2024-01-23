На території Ужгородського лісгоспу запланували створити сучасний лісовий розсадник з інноваційною теплицею для вирощування дерев і кущів

На Закарпатті директора товариства та його пособника підозрюють у привласненні 3 млн грн грантових коштів ЄС, виділених на будівництво сучасного лісового розсадника. Екс-начальнику Ужгородського лісгоспу, який підписав необхідну документацію, оголосили про підозру у службовій недбалості.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 23 січня, обвинувачені привласнили грантові кошти у 2021-2022 роках під час реалізації транскордонного проекту у лісовій галузі.

Тоді на території Ужгородського лісгоспу запланували створити сучасний лісовий розсадник з інноваційною теплицею для вирощування дерев і кущів. Для його будівництва лісгосп оголосив тендер, а фінансування робіт здійснювалося за рахунок грантових коштів, виділених Європейським Союзом.

Під час реалізації проекту, завищивши ціни на устаткування, переможець тендеру привласнив 3 млн грн.

«Маючи на меті заволодіння грошима, директор будівельного товариства – переможець тендеру – разом із пособником залучив до схеми ряд фіктивних підприємств та закупив конструкцію для встановлення плівкової теплиці за завищеними цінами. Вони підробили офіційні документи, де вказали, що вартість устаткування – 5,2 млн грн. При цьому ринкова ціна на необхідне обладнання становила майже 2,2 млн грн», – інформують у прокуратурі.

Тодішній керівник Ужгородського лісгоспу не перевірив придбане обладнання і для виплати підприємцеві коштів підписав документи із завищеними рахунками. Підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи. Подальше досудове розслідування здійснюватимуть підрозділи ДБР у Львові.

За привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом і підроблення офіційних документів директору товариства та його пособнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Екс-начальник Ужгородського лісгоспу за службову недбалість може отримати від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого