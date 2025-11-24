Експрес-тести роблять у санітарному автобусі

У селі Іза Хустської громади тривають протиепідемічні заходи через зафіксований спалах гепатиту A. За гроші місцевого бюджету закуплено 300 доз вакцини, усі мешканці села можуть пройти експрес-тестування в санітарному автобусі.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОВА, колектив школи в Ізі вже пройшов обстеження. У 72 протестованих учнів усі результати виявилися негативними.

«Закуплено 300 доз вакцини, у школі наявно 134 дози. Вакцинація добровільна і доступна для тих, хто не хворіє та має негативний тест», – розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Любов Мандзич.

З понеділка, 24 листопада, в Ізі розпочався скринінг дорослого населення. Для цього вулицями села курсуватиме спеціальний санітарний автобус, де можна буде пройти швидке тестування. Крім мобільних бригад у школі та автобусі, дослідження проводять на базі лабораторії по вул. Центральна, 103.

Нагадаємо, 16 листопада в Ізі зареєстрували 7 підтверджених випадків гепатиту А. Через спалах захворювання обласна комісія ТЕБ та НС вирішила закрити село для відвідувачів.

Протестуючи проти карантинних обмежень, мешканці Ізи перекрили дорогу в селі та спалили блокпост. В.о. мера Хуста Василь Губаль попросив людей призупинити акцію, пообіцявши зняти блокпости, а мешканцям села запропонували пройти тестування на наявність/відсутність гепатиту А.