Сімер розташований за 20 км від Ужгорода

У селі Сімер Ужгородського району планують звести житлові квартали з багатоповерхівок, два дитячі садки, а також міст, який з’єднає новий мікрорайон з містом Перечин. Зміни до генерального плану села розглянули на громадських слуханнях 23 жовтня.

Йдеться про село-супутник міста Перечин за 20 км від Ужгорода, в якому мешкають 1850 людей. У Сімері, біля річки Уж, планують звести кілька житлових комплексів з повною інфраструктурою.

Окрім майже двох десятків секцій багатоповерхівок, у новому мікрорайоні Перечина з’являться два дитсадки, торгово-офісний центр, пошта, бібліотека, центр культури та дозвілля, спортивні зали тощо. Проєкт нового генплану також передбачає спорудження нового мосту, що з’єднає Сімер з обʼїзною дорогою Перечина.

За інформацією Перечинської міської ради, учасники громадських слухань попередньо узгодили зміни до генерального плану Сімера. Пропозиції та зауваження до містобудівної документації можна ще подати до 2 листопада архітектору мерії Андрію Данилевичу. Після внесення усіх зауважень проєкт розглянуть на сесії Перечинської міської ради.

Нагадаємо, у липні 2025 року релокований до Перечина Краматорський завод з виробництва вітротурбін замовив зведення багатоповерхівок на понад 5 тис. мешканців. ЖК будуватимуть у мікрорайоні «Посьолок», поруч з околицями села Сімер. Після реалізації цього проєкту населення закарпатського міста зросте удвічі.