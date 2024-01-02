Міст через річку Тересва є найдовшою модульною металевою переправою в Україні

У вівторок, 2 січня, з 14.00 модульний міст через річку Тересва на автомобільній дорозі Н-09 «Мукачево-Львів» між населеними пунктами Тересва та Бедевля відкрито для автомобілів вагою до 40 тонн.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, міст через Тересву для вантажного транспорту відкрили після проведення випробувань 27 грудня.

«За результатами випробувань міст витримує зазначене навантаження і рух переправою для вантажних авто є безпечним», – інформують у Службі відновлення.

Нагадаємо, 24 липня 2023 року на мосту через річку Тересва стався обвал – під час руху автомобілів провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто. Внаслідок інциденту постраждало четверо людей. Міст закрили, а через річку зробили насипну переправу. Наприкінці жовтня тимчасову переправу через Тересву змило водою. Через два дні її відновили, і вона діяла до відкриття модульного мосту.

Міст через річку Тересва на Закарпатті є найдовшою модульною металевою переправою в Україні. Конструкція складається з семи прольотів різної довжини. Найдовший – 45 метрів, найкоротший – 27 м. Міст забезпечуватиме рух на цій ділянці, поки не відремонтують переправу, що обвалилася влітку 2023 року.